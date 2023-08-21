Теперь едим только идеальные драники: секрет в тесте

Драники и так являются любимым многими блюдом. Но если учесть три маленьких хитрости при их приготовлении, то можно получить идеальные картофельные оладьи, от которых будет трудно оторваться.

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Первым делом, нужно следить за картофелем – он может почернеть. Чтобы этого не произошло, его измельчают на терке, сразу солят и через 5 минут отжимают влагу.

Если добавить чесночка, то вкус драников будет еще более аппетитным. Зубчики лучше порубить ножом, 1-2 шт будет достаточно.

А если включить в состав теста копченый сыр, то результат буквально ошеломит. Его измельчают на терке, как картофель, вкус получается необычный, но очень приятный.

По материалам сайта Belnovosti