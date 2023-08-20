Не 97 и даже не 100 рублей: озвучен курс доллара до конца 2023 года — эти цифры не для слабонервных

Рубль на минувшей неделе победоносно укрепил свои позиции по отношению к доллару, евро и юаню.
С 14 по 18 августа национальная валюта подорожала на несколько пунктов, чего не бывало уже давно. Курс доллара снизился на 6,11% до 93,38 рубля, евро упал на 6,58 процента и остановился на отметке 101,60 рубля, курс юаня снизился на 6,71 процента — до 12,77 рубля.
Аналитики утверждают, что тренд на снижение может сохраняться в течение нескольких недель. Но к концу года доллар вновь достигнет рубежа в 100 рублей и даже перейдет его.
«Вероятнее всего, при отсутствии шоковых обстоятельств, курс будет находиться в диапазоне 90 – 98 рублей за доллар в ближайшие недели. Такой диапазон для прогноза может быть воспринят как слишком широкий. Но уж очень высока неопределенность в это время. А до конца года более вероятно смещение курса рубля вниз. Отметка 100-101 рублей за доллар вполне может быть преодолена, но не резко, а плавно, постепенно», - считает аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман.
По материалам MK.RU