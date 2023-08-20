Не 97 и даже не 100 рублей: озвучен курс доллара до конца 2023 года — эти цифры не для слабонервных

Рубль на минувшей неделе победоносно укрепил свои позиции по отношению к доллару, евро и юаню.

С 14 по 18 августа национальная валюта подорожала на несколько пунктов, чего не бывало уже давно. Курс доллара снизился на 6,11% до 93,38 рубля, евро упал на 6,58 процента и остановился на отметке 101,60 рубля, курс юаня снизился на 6,71 процента — до 12,77 рубля.

Аналитики утверждают, что тренд на снижение может сохраняться в течение нескольких недель. Но к концу года доллар вновь достигнет рубежа в 100 рублей и даже перейдет его.

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