Все срочно ринулись в обменники за валютой: доллар не всегда будет стоить 93 рубля — назван новый курс «американца»

На минувшей неделе, впервые за долгое время, рубль начал укрепляться по отношению к основным валютам - доллару, евро и юаню.

С 14 по 18 августа курс доллара снизился на 6,11% до 93,38 рубля, евро упал на 6,58 процента и остановился на отметке 101,60 рубля, курс юаня снизился на 6,71 процента — до 12,77 рубля.

Люди, которые давно планировали купить валюту, срочно помчались в обменники, купить доллары и евро по более выгодному курсу. И правильно сделали. Потому что аналитики прогнозируют, что 93 рубля доллар будет стоить недолго. И называют новый курс «американца».

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