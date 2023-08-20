Намочили ватный тампон и протерли подмышки: запах пота улетучился без следа — дезодорант больше не нужен

Можно ли даже в сильную жару обойтись без дезодоранта? Запросто. Есть масса способов избавиться от запаха пота, не прибегая к использованию промышленных средств по уходу за собой.

Один из них - перекись водорода, которая применяется в самых различных областях, но еще и может быть использована в качестве борца с неприятным запахом пота от тела.

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