Намочили ватный тампон и протерли подмышки: запах пота улетучился без следа — дезодорант больше не нужен

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто отказался от использования дезодорантов и антиперспирантов.

Можно ли даже в сильную жару обойтись без дезодоранта? Запросто. Есть масса способов избавиться от запаха пота, не прибегая к использованию промышленных средств по уходу за собой.

Один из них - перекись водорода, которая применяется в самых различных областях, но еще и может быть использована в качестве борца с неприятным запахом пота от тела.

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Нужно просто смочить ватный тампон в перекиси водорода и протереть подмышки. Если кожа у вас чувствительная, разведите перекись водой, иначе будет жечь.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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