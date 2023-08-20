Эта пляжная одежда давно вышла из моды — утилизируйте, пока не засмеяли

В магазинах с пляжной одеждой до сих пор можно увидеть вещь, которая хотя и удобная, но давно утратила свою актуальность. Выглядит она устарело, и носить такую, — значит выдать в себе плохой вкус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы не быть на пляже объектом пристального внимания, стилисты советуют отказаться от покупки полупрозрачного парео, а если такая вещь уже есть в гардеробе, — не надевать ее и утилизировать.

Есть достойные аналоги полюбившихся моделей, отмечают стилисты. В частности, в тренде именно слитные купальники. Вопреки распространенному мнению, такие модели пропускают солнечные лучи, давая возможность получить ровный загар.

Если говорить о расцветке, то идеальным вариантом считаются бикини в единой палитре — белые, черные или бежевые.

По материалам портала «Городовой»