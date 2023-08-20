Новая пенсия с первого сентября: российским пенсионерам сообщили радостную новость — увеличение в два раза

Некоторым категориям российских пенсионеров напомнили, что с первого сентября они получат новую пенсию - больше, чем привыкли.
В два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии - с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей - для тех пожилых людей, которым в сентябре исполнится 80 лет, напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Правда, новая пенсия придет на карту не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то, скорее всего, пенсионер ее получит уже в ноябре. Это происходит автоматически, заявлять никуда не нужно.
Пересчитают пенсии с первого сентября и тем, кто завершил трудовую деятельность в августе.
Увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий, и на четвертый месяц. Закон это разрешает. Но сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца, то есть, в данном случае, с сентября.
Пересчитают с первого сентября пенсии и тем, кому в августе установили повышенную группу инвалидности.
По материалам 1prime.ru