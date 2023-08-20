Новая пенсия с первого сентября: российским пенсионерам сообщили радостную новость — увеличение в два раза

Некоторым категориям российских пенсионеров напомнили, что с первого сентября они получат новую пенсию - больше, чем привыкли.

В два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии - с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей - для тех пожилых людей, которым в сентябре исполнится 80 лет, напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Правда, новая пенсия придет на карту не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то, скорее всего, пенсионер ее получит уже в ноябре. Это происходит автоматически, заявлять никуда не нужно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».