Добавляем 2 столовые ложки в отсек стиральной машины: будет эффективным даже самый дешевый порошок — качество стирки на высоте

Не многие знают, но обычная поваренная соль, которая является самым распространенной приправой, еще и отличное средство для стирки.
Соль способна прекрасно отстирывать застарелые пятна. И способна усилить действие даже самого простенького и дешевого стирального порошка.
Соль нужно засыпать в отсек стиральной машинки для порошка. Достаточно пары столовых ложек, чтобы эффект от стирки был заметен.
Соль смягчает воду, что помогает сохранить нормальную структуру ткани.
По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»