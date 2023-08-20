Добавляем 2 столовые ложки в отсек стиральной машины: будет эффективным даже самый дешевый порошок — качество стирки на высоте

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к разумному использованию.

Не многие знают, но обычная поваренная соль, которая является самым распространенной приправой, еще и отличное средство для стирки.

Соль способна прекрасно отстирывать застарелые пятна. И способна усилить действие даже самого простенького и дешевого стирального порошка.

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Соль нужно засыпать в отсек стиральной машинки для порошка. Достаточно пары столовых ложек, чтобы эффект от стирки был заметен.

Соль смягчает воду, что помогает сохранить нормальную структуру ткани.

По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»

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