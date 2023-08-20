Игорь Николаев с дочерью столкнулся с трудностями в Париже

Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

В заграничной поездке все было прекрасно, если бы не одно «но».

Последние дни лета Игорь Николаев коротает вместе с дочкой Вероникой в одной из самых зрелищных стран — во Франции. В Париж звезда эстрады перекочевал из солнечной Италии, где также стремился показать наследнице как можно больше достопримечательностей.

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Заграничное путешествие стремилось в разряд идеальных, пока дочь певца не выпалила неожиданное желание. После очередной многочасовой прогулки по городу Вероника вдруг заявила, что устала и хочет домой.

«Лувр. Ну и мы с Вероничкой. К концу дня устали, если честно, и Нике захотелось домой... А так все прекрасно», — поведал о трудностях Николаев в соцсетях. 

Игорь Николаев посвятил отдых просвещению дочери. Фото: соцсети

Как скоро звездное семейство вернется на родину, неизвестно, однако уже 1 сентября Вероника пойдет в первый класс. Родители отдали дочь в обычное государственное учреждение в пяти минутах от дома.

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