Игорь Николаев с дочерью столкнулся с трудностями в Париже

Последние дни лета Игорь Николаев коротает вместе с дочкой Вероникой в одной из самых зрелищных стран — во Франции. В Париж звезда эстрады перекочевал из солнечной Италии, где также стремился показать наследнице как можно больше достопримечательностей.

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Заграничное путешествие стремилось в разряд идеальных, пока дочь певца не выпалила неожиданное желание. После очередной многочасовой прогулки по городу Вероника вдруг заявила, что устала и хочет домой.