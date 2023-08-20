Не тратьте деньги на чудо-процедуры: эту проблему с волосами решит только стрижка

Каким бы ухоженным не был вид, но секущиеся кончики волос испортят любые усилия. Масс-маркет переполнен средствами, которым якобы под силу порченые волосы, но так ли они эффективны на самом деле?

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Любой парикмахер с уверенностью скажет: нет! Ни масло, ни маски, ни любые другие продукты не решат проблему секущихся кончиков. Единственный эффективный способ их убрать — это стрижка, но и здесь есть нюанс.

Лучше всего убирать длину горячими ножницами, и если мастер предложил эту процедуру, то стоит соглашаться. И помните: с посеченными прядями ничего нельзя сделать. Сглаживающие средства также не помогут — только стрижка вернет ухоженный и здоровый вид волосам.

По материалам портала «Городовой»