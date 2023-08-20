Рано радоваться: какой финт может выкинуть доллар в ближайшее время — от 93 рублей ничего не останется

Рубль на прошедшей неделе - с 14 по 18 августа впервые за долгое время начал укрепляться. Поддержку национальной валюте оказали два фактора - повышение ключевой ставки, объявленное 15 августа Центробанком, и приближение налогового периода.

За минувшую неделю курс доллара снизился на 6,11% до 93,38 рубля, евро упал на 6,58 процента и остановился на отметке 101,60 рубля.

Правда, эксперты в сфере финансов заявляют, что тенденция может и не сохраниться. Словом, радоваться пока рано. Доллар еще может выкинуть финт.

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