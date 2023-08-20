Две самые важные подкормки для томатов августе-сентябре: пятый год бешеный урожай

Основной элемент, который должны получать помидоры в конце августа и в сентябре – это калий.

Его можно вносить в виде монофосфата калия, сульфата калия или древесной золы. Первые вещества вносите по инструкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Золу можно развести в воде (стакан на 10 литров, перемешать, подождать, еще раз перемешать, поливать). Или сделать проще: рассыпать золу на почву вокруг кустов из расчета: 1 столовая ложка на 1 квадратный метр, а потом обильно пролить водой.

Если в это время на помидорах все еще наливаются кисти, то растениям нужен и азот. Его можно дать в виде настоя травы.

Растения в данный период уже не жируют, они сформированы, верхушки у высокорослых должны быть обрезаны, поэтому бояться, что вся сила уйдет в листву, не стоит. Одной подкормки будет достаточно.

Источник: дзен-канал «Дачная фанатка»