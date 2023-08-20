Ложку соли кидали в унитаз перед выходом: не думали, что будет такая чистота

Немногие знают, но обычная поваренная соль может стать настоящим спасением для тех, у кого часто на унитазе образуются мочевой камень и известковый налет.
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Просто перед выходом бросайте столовую ложку или две соли в унитаз, размазывайте его по стенкам ершиком и уходите по своим делам.
Вернувшись вы поразитесь результату, налет пропадет, а вместе с ним исчезнет из унитаза и неприятный запах.
Соль является отличным абразивным чистящим средством, которое к тому же дезинфицирует и дезодорирует поверхности.
Источник: дзен-канал «Уютный дом»