Так делают мастера чистоты: два продукта с вашей кухни уничтожат даже въевшийся известковый налет

Многие хозяйки используют специальную химию, чтобы очистить раковину от известкового налета, хотя есть способ в разы дешевле и проще. Клинеры со стажем давно им пользуются, и всем советуют: результат гарантирован, и при этом нет едкого запаха.

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Эти продукты есть на каждой кухне, и уже не раз доказали свою эффективность в борьбе с налетом — это столовый уксус и лимонная кислота.

Первый способ: налейте в пульверизатор столовый уксус в чистом виде, распылите его на загрязнения и оставьте на 15 минут. Пройдитесь по участкам старой зубной щеткой и смойте остатки водой.

Второй: рассыпьте лимонную кислоту в местах с известковыми пятнами и оставьте на 10 минут. По истечении времени просто смойте продукт. Налет должен отойти сам.

Способы одинаково эффективны и справятся даже с въевшимися загрязнениями. С такими средствами точно никакой химии не нужно.

По материалам портала «Городовой».