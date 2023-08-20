Вносим под огурцы в августе и сентябре: плоды нарастают гроздьями, растения сильные

В конце августа и в сентябре необходимо каждый полив сопровождать подкормкой для хорошего урожая.

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Хорошо чередовать зеленое удобрение, сульфат магния по инструкции, сульфат калия по инструкции.

Калий в это время огурцам необходим, поскольку его в почве будет недостаточно. А без этого вещества нормальная жизнедеятельность растения невозможна. Без калия огурцы будут чахнуть и отказываться плодоносить.

Если калия будет в почве достаточно в это время, то огурцы отблагодарят вас повышенным урожаем и сочностью.

Источник: дзен-канал: «Дачные истории»