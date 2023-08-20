Называем режим стиралки, с которым в 2 раза меньше тратится порошка и энергии: не все знают эти кнопки

На машинной стирке можно значительно сэкономить свои средства, если подходить к этому процессу разумно.

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Достоин внимания режим стиралки «Эконом стирка», используйте его, когда вещей накоплено немного, и полная загрузка машинки не требуется.

Воды, электроэнергии и порошка здесь будет тратиться вдвое меньше.

«Быстрая стирка» - тоже отличный экономичный режим для вещей, которые необходимо просто освежить. Стирка идет какие-то 30-45 минут, поэтому воды и электроэнергии будет тратиться намного меньше обычного.

Источник: ichip.ru