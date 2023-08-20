Лучшее блюдо для начала дня: рецепт сытного и вкусного завтрака от шефа (любители сыра точно оценят)

Шеф выдал рецепт завтрака, который влюбит в себя с первой пробы. В его составе свежие сезонные продукты, само блюдо с идеальным сочетанием клетчатки, жиров и углеводов, оно абсолютно безвредно для фигуры, но при этом очень сытное и вкусное.
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Понадобятся:
кабачки — 100 г,
лук — 50 г,
масло для жарки — 25 г,
яйца — 2 шт.,
молоко — 30 мл,
сыр брынза — 60 г,
перец — по вкусу.
Лук обжарьте на сковороде с маслом до прозрачного состояния, после чего добавьте нарезанные кабачки — готовьте около полутора минут.
Смешанные с молоком яйца влейте к овощам, поперчите по вкусу. Сыр раскрошите поверх блюда, после чего накройте омлет крышкой и оставьте на 4 минуты. Сытный и вкусный завтрак готов!
По материалам портала «Городовой».