Лучшее блюдо для начала дня: рецепт сытного и вкусного завтрака от шефа (любители сыра точно оценят)

Шеф выдал рецепт завтрака, который влюбит в себя с первой пробы. В его составе свежие сезонные продукты, само блюдо с идеальным сочетанием клетчатки, жиров и углеводов, оно абсолютно безвредно для фигуры, но при этом очень сытное и вкусное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Понадобятся:

кабачки — 100 г,

лук — 50 г,

масло для жарки — 25 г,

яйца — 2 шт.,

молоко — 30 мл,

сыр брынза — 60 г,

перец — по вкусу.

Лук обжарьте на сковороде с маслом до прозрачного состояния, после чего добавьте нарезанные кабачки — готовьте около полутора минут.

Смешанные с молоком яйца влейте к овощам, поперчите по вкусу. Сыр раскрошите поверх блюда, после чего накройте омлет крышкой и оставьте на 4 минуты. Сытный и вкусный завтрак готов!

По материалам портала «Городовой».