Просто намазали: когда состав смыли, нас ждал чистейший унитаз (даже мочевой камень растворился)

Любой хлорный отбеливатель по типу советской «Белизны» является роскошным средством против известкового и мочевого камня. Унитаз после очищения этим веществом просто сверкает белизной!

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Нанесите на загрязненную поверхность, через 30-60 минут прочистите унитаз ершиком и смойте все водой.

Если из бачка тянутся желтые полоски, значит хлорный отбеливатель нужно залить внутрь этого устройства на несколько часов, потом смыть.

Источник: дзен-канал «Мастер»