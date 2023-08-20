Почему баклажаны нужно обрывать безжалостно: залог урожайности

Получить большой урожай баклажанов намного проще, чем кажется. Главное - соблюдайте несколько важных правил.

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Во-первых, вовремя снимайте плоды, которые уже поспели. Они отнимают силу, из-за чего цветы и завязи осыпаются.

Во-вторых, всегда удаляйте листья до плодов, а также пожелтевшие листья и новые отросшие пасынки.

В-третьих, хотя бы раз в две недели рыхлите землю вкруг куста и делайте подкормку. Хорошо баклажаны воспринимают органические удобрения с повышенным содержанием азота и фосфора.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».