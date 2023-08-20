Поднимает весь нагар шапкой: сковороды чистим только этим средством (будто слизывает языком)

Экологичное и очень эффективное средство для борьбы с пригаром на посуде можно сделать из обычной горчицы. Никакой химии, никакой вони и при этом вас ждет отличный результат!

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Итак, если на вашей сковороде пригорела пища, насыпьте в нее сухую горчицу, пока посуда еще горячая. Горчица отлично работает против пригоревших наслоений при высокой температуре, она очень быстро размягчает все загрязнения, поднимая их шапкой.

Дайте горчице поконтактировать с пригаром несколько минут. Далее полейте горчицу кипятком из чайника и очистите щеткой с длинной ручкой все наслоения. Они отойдут с легкостью.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».