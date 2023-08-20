Доллар за 89 рублей — наша новая реальность: накупившие валюту плачут

Действия Центрального банка России по урегулированию курса рубля имеют отличный результат. После поднятия ключевой ставки до 12% годовых, а также других мер поддержки, доллар стал стремительно проседать.

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На последних торгах Мосбиржи «американец» скатился до 93,76 рубля. Финансовые аналитики уверены, что это еще не предел.

С началом новых торгов в Москве 21 августа доллар продолжит падение и дальше. 90 рублей доллар достигнет обязательно, вполне вероятно, что валюта США будет катиться вниз еще больше.

Елена Кожухова из ИК «Велес капитал» считает, что рубль имеет нереализованный потенциал восходящей коррекции. Если доллар, евро и юань останутся ниже 93,85 рубля, 102,75 рубля и 12,90 рубля соответственно, курсы могут направиться в район 89 рублей, 99 рублей и 12,50 рубля, полагает эксперт.

Источник: 1prime.ru