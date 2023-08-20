Подкормите этим морковку в конце августа: быстрый переброс веществ в корень из листьев (сочная, долго хранится)

В конце августа не стоит беспокоиться о зелени моркови. Самое главное сейчас для огородника, чтобы корнеплоды налились соком, стали твердыми и крепкими, хорошо перезимовали.

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Для этого нужно пролить морковь специальным составом. Пролейте между рядами моркови раствор борной кислоты.

Для приготовления данной подкормки возьмите 5 граммов борной кислоты и растворите в 1 литре горячей воды (в холодной плохо растворяется) и доведите объем до 10 литров.

Также подкормите морковь сульфатом калия и суперфосфатом. 1 столовую ложку суперфосфата растворите в 1 литре горячей воды, настаивайте 1 сутки, далее вылейте в ведро воды и добавьте 1,5 столовой ложки сульфата калия.

Пролейте морковь в бороздки по влажной земле. Подкармливайте после полива или после обильного дождя.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».