Если огурцы стали светлыми и вялыми — проливаем этим составом: всегда работает

Часто в конце августа огурцам не хватает калия, и они начинают увядать, листочки становятся бледными, плодов все меньше.

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Не стоит с этим мириться, ведь при хорошей погоде и правильном уходе огурцы могут плодоносить до самой глубокой осени.

Просто внесем в почву калий в нужном соотношении и спасем наши огурчики от преждевременного увядания.

Возьмите 15–20 граммов калиевой селитры (количество зависит от тяжести проблемы), разведите в 10 литрах воды.

Пролейте подкормкой огурчики утром или вечером, о не слишком поздно.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки».