Не забываем подкормить огурцы в конце августа: тут же новый двойной урожай и зеленые листочки

Роскошного урожая огурцов с ровными, сочными, негорькими плодами можно добиться даже в конце августа.

В это время обязательно внесите в почву калий, он простимулирует огурцы к росту, развитию и плодоношениею.

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Калий укрепит мембраны клеток, удержит влагу в растениях, сделает плоды и листья плотнее.

Можно внести в почву сульфат калия или монофосфат калия. До 15 граммов на 10 литров воды, в зависимости от состояния растений.

Также можно внести любое комплексное удобрение для завершения сезона, но обязательно с малой долей азота или без азота. Либо подкормите обычной древесной золой.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки».