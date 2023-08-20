Почему техник запретил нажимать на машинке эти кнопки: чуть не испортили стиралку

Если вы до сих пор используете режимы стиральной машинки с 40 градусами, забудьте про них!

Они не только бесполезны, но и губительны для автомата. Этот момент знает любой техник.

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На режиме в 40 градусов вещи отстираются с такой же эффективностью, что и на кнопочках с 30 градусами.

Поэтому данный способ стирки просто бесполезен и затратен. Вы будете тратить электроэнергию и деньги на эти лишние 10 градусов, добиваясь того же результата стирки, что и на 30.

Мало того, частая стирка на низких температурах может привести к поломке машинки. Бактерии и грибок убиваются только на режимах от 60 градусов и выше. Если вы не будете регулярно использовать эти режимы, то машинка скоро зарастет плесенью, может подвергнуться коррозии и сломаться.

По материалам Telegram-канала «Горничная»