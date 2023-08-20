Просто полили черные днища сковородок — теперь как новые: нагар махом растворило одно средство

Сковороды рано или поздно покрываются на дне черным нагаром, который смыть обычными средствами просто невозможно. Эти наслоения сильно портят внешний вид посуды и уменьшают ее теплопроводность. А это значит, что вы тратите электроэнергии или газа намного больше обычного.

Не стоит с этим мириться, уберите сильный нагар при помощи одного хитрого средства. Речь идет о средстве для очистки канализационных труб с содержанием гидроксида натрия.

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Налейте в неметаллическое ведро 500 миллилитров средства для труб, а также один литр воды, перемешайте.

Потом погрузите в состав сковороду, подождите, пока нагар размокнет. Достаньте и удалите металлической щеткой остатки наслоений. Потом хорошо промойте посуду, чтобы вышла вся химия.

Источник: atvmedia.ru.