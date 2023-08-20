Совершили с гортензией что-то невероятное дешевым порошком: из бледной она стала фиолетовой (наш способ)

Гортензия способна менять свой цвет в зависимости от подкормки. Она может стать нереально красивой, фиолетовой, если напитать ее составом с коллоидной серой.
Стоит она сущие копейки (около 70 рублей за целый килограмм), при этом производит такой неподражаемый эффект. Продается вещество в каждом специализированном отделе для садоводов и огородников.
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На одну подкормку гортензии для изменения ее цвета понадобится всего 50 граммов коллоидной серы. Внесите весной и осенью под куст нужное количество вещества, перекопайте и полейте.
Цвет гортензия изменит на будущий год.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».