Не игнорируйте пятна на огурцах: этот вредитель уничтожит все посадки (быстро полейте составом)

Если на листьях ваших огурцов вы увидели светлые пятна, обязательно посмотрите на них с обратной стороны. Черные точки и паутинка говорят о том, что на растения напали паутинные клещи.

Этот вредитель очень коварен, мгновенно распространяется по участку, вывести его за один раз невозможно.

Заметив беду, сразу же приступите к решительным действиям, иначе лишитесь урожая не только огурцов, но и многих других культур.

В 2 литра воды влейте 50 граммов жидкого мыла (дегтярного, хозяйственного, зеленого).

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Опрыскайте данным раствором огурцы со всех сторон, тщательно, каждый листочек. Сделать это придется три-четыре раза с интервалом три дня.

После опрыскивания нужно менять одежду прямо на месте, чтобы не растащить насекомых по огороду.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».