Желтые шапки на томатах — это беда: узнали, чем их быстро убрать (зола в помощь)

Если ваши томаты стали вырастать с желтыми жесткими шапочками, не оставляйте этот факт без внимания. Дальше будет только хуже, можете вовсе остаться без урожая.

Эти светлые твердые макушки - при знак того, что в почве под помидорами не хватает калия. Просто подкормите растения водным раствором древесной золы, и проблема разрешится мгновенно.

Помидоры вновь станут сочными, вкусными, сладкими и красивыми.

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3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и полейте под корень.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».