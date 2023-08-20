Доллар обрушится на новой неделе: называем реальный курс, который смешит даже бывалых

Центральный банк России решил поддержать рубль, повысив годовую ключевую ставку до 12%.

В итоге доллар стал стремительно падать на валютных торгах в Москве. Его последний показатель – 93,76 рубля.

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Многие эксперты убеждены, что доллар будет падать и дальше. Уже с понедельника 2 августа этот процесс будет очевиден.

Андрей Манько из РИА «Рейтинг» считает, что рубль поддержит к тому же налоговый период и мы увидим курс в 90 рублей за доллар.

Елена Кожухова из ИК «Велес капитал» полагает, что отечественная валюта имеет нереализованный потенциал восходящей коррекции. И, если доллар, евро и юань останутся ниже 93,85 рубля, 102,75 рубля и 12,90 рубля соответственно, курсы могут направиться в район 89 рублей, 99 рублей и 12,50 рубля.

Источник: 1prime.ru