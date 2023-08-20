Пожелтевший унитаз стал хрустально белым: весь налет убрал порошок из кухни (эффект роскошный)

Даже пожелтевший унитаз легко отмоется простым домашним средством с обычным крахмалом.

Это не только очень эффективное вещество против разных видов загрязнений, но к тому же экологичное и не имеющее сильного химического запаха. Работать с ним - одно удовольствие.

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Берем любой крахмал (картофельный или кукурузный, можно испорченный, с жучками, для мытья это неважно), жидкое хозяйственное мыло либо моющее средство для посуды.

На загрязненную поверхность унитаза наносим жидкое мыло. Поверх него насыпаем крахмал.

Очищаем унитаз ершиком. Оставляем на 5–25 минут для воздействия. Далее опять чистим и смываем.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».