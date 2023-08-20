Заставили огурцы плодоносить, как в середине лета: растворили дешевенькую таблетку и полили

Два грамма янтарной кислоты растворите в небольшом количестве теплой воды. Влейте этот раствор в тару с 10 литрами воды.

Полейте этим составом огурцы под корень, а также опрыскайте растения по листьям с двух сторон. Вы не узнаете растения уже на следующий день!

Янтарная кислота способна преобразить огурцы в самые короткие сроки, поскольку входит в состав растительных клеток и запускает важные механизмы для развития культуры.

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Янтарная кислота является мощным стимулятором обновления клеток, возрождает огурцы, которые к концу лета не хотят расти и плодоносить. В итоге после такой подкормки появляются многочисленные новые завязи и плоды, листочки растения зеленеют и наливаются соком.

Через 10 дней процедуру с янтарной кислой можно повторить. Помним, что подкормку при ярком солнце делать нельзя. Также не желательно удобрять огурцы слишком поздно, огурчики должны подсохнуть перед сном.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».