Секреты восточных красавиц: как ухаживать за густыми и плотными волосами

Стало известно, какие средства применяют восточные женщины в борьбе за красоту волос.
Отметим, что красавицы с Востока обожают маски с глиной. Например, рассул богат минералами и оксидами железа и магния.
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Также арабские девушки одобряют аромарасчесывание. Это процесс, когда несколько капель масла розы, розмарина и сандала наносят на расческу из дерева. А затем расчесывают ею влажные волосы. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали о правильном педикюре.