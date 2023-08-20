Секреты восточных красавиц: как ухаживать за густыми и плотными волосами

Густые волосы. Фото: Global Look Press 

Несмотря на то, что женщины на Востоке редко показывают пряди окружающим, у них роскошные волосы. Все дело в уходе.

Стало известно, какие средства применяют восточные женщины в борьбе за красоту волос.

Отметим, что красавицы с Востока обожают маски с глиной. Например, рассул богат минералами и оксидами железа и магния.

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Также арабские девушки одобряют аромарасчесывание. Это процесс, когда несколько капель масла розы, розмарина и сандала наносят на расческу из дерева. А затем расчесывают ею влажные волосы. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали о правильном педикюре.

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