Сделали эту простую шипучку и увидели достойный результат: черное дно сковороды стало белым (нагар просто стек)

Сделайте элементарную шипучку из соды, и она эффективно поможет вам удалить черный нагар со сковородок.
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Берем столовую ложку поваренной обычной соли, столовую ложку пищевой соды, столовую ложку любого моющего средства для посуды и столько же нашатыря.
Наносим шипящую кашицу на пригоревшие стороны сковороды и оставляем на 1 час для воздействия.
Потом просто отмываем сковороду металлической щеткой и губкой, промываем хорошенько проточной водой.
Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».