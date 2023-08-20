Сделали эту простую шипучку и увидели достойный результат: черное дно сковороды стало белым (нагар просто стек)

Сделайте элементарную шипучку из соды, и она эффективно поможет вам удалить черный нагар со сковородок.

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Берем столовую ложку поваренной обычной соли, столовую ложку пищевой соды, столовую ложку любого моющего средства для посуды и столько же нашатыря.

Наносим шипящую кашицу на пригоревшие стороны сковороды и оставляем на 1 час для воздействия.

Потом просто отмываем сковороду металлической щеткой и губкой, промываем хорошенько проточной водой.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».