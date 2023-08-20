Узнали это средство и отказались от других: состав, который отмывает все (кухня, унитаз, кастрюли)

Стоит ли тратиться на дорогие чистящие средства, если можно использовать с той же эффективностью дешевое? Нужно ли покупать миллион баночек, когда в шкафчике может стоять одна? Ответы на эти вопросы, думается, очевидны.

Приготовьте по нашему рецепту состав, который в разы будет эффективнее многих других веществ, и вы никогда не захотите использовать иные.

Этим средством можно мыть почти весь дом: от духовки до унитаза и кафельных стен.

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В его состав входят 3 ингредиента: сода, жидкое хозяйственное мыло и перекись водорода. Смешиваем в равных частях и наносим на загрязненную поверхность. Оставляем на 15–20 минут, а затем смываем водой.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».