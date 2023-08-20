Ценник в 120 рублей: популярный десерт в России резко подорожает

Россиянам рассказали, какой продукт станет дороже уже скоро.
Оказалось, глазированные сырки изменятся в цене.
Производители сырков предупредили о росте цен на этот популярный десерт.
Осенью стоимость глазированных сырков увеличится в среднем на 20%. Некоторые виды этого лакомства могут подорожать даже на 50%. При этом сырки будут стоить по 120 рублей за штуку.
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Причиной роста цен – повышенная стоимость бензина, какао-бобов и молочной продукции. Об этом рассказали в Telegram-канала Shot со ссылкой на «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье».