Ценник в 120 рублей: популярный десерт в России резко подорожает

Осенью стоимость глазированных сырков увеличится в среднем на 20%. Некоторые виды этого лакомства могут подорожать даже на 50%. При этом сырки будут стоить по 120 рублей за штуку.

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Причиной роста цен – повышенная стоимость бензина, какао-бобов и молочной продукции. Об этом рассказали в Telegram-канала Shot со ссылкой на «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье».