Вечно молодая: как Элизабет Херли поддерживает лицо без морщин

Стало известно, как в 57 лет актрисе Элизабет Херли удается оставаться ослепительно молодой.
Звезда кино раскрыла личный секрет молодости.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я увлажняю лицо около шести раз в день и шею около 10 раз в день. Слегка нанесите увлажняющий крем на лицо, и он тут же заставить ее сиять», – призналась звезда в своем микроблоге.
А утром Элизабет Херли выпивает две кружки теплой воды. И чтобы сон улучшал внешний вид, актриса убирает гаджеты перед сном.