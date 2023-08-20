Вечно молодая: как Элизабет Херли поддерживает лицо без морщин

Стало известно, как в 57 лет актрисе Элизабет Херли удается оставаться ослепительно молодой.

Звезда кино раскрыла личный секрет молодости.

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«Я увлажняю лицо около шести раз в день и шею около 10 раз в день. Слегка нанесите увлажняющий крем на лицо, и он тут же заставить ее сиять», – призналась звезда в своем микроблоге.