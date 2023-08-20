Эти признаки расскажут, готов ли ваш лук к сбору

Стало известно, когда следует собирать урожай лука.
Важная рекомендация – всегда записывать дату посадки лука в календаре. Так не придется угадывать дату сбора урожая.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К слову, лук рекомендуется собирать через 80 дней после посадки.
Это правило относится ко всем сортам лука.
Если вы все-таки забыли дату посадки, не отчаивайтесь. Готовность овоща к сбору можно определить по внешним признакам.
Если луковицы пожелтели и полегли на грядку, значит можно смело собирать урожай. А еще следует вытащить одну или две луковицы «на салат» и осмотреть их. Если корешки стали маленькими и полностью сухими, то можно выкапывать остальные луковицы. Об этом рассказали в belnovosti.by.