К первому сентября: какая нашлась причина для перечисления 8 тысяч рублей на карты россиянам

Накануне первого сентября можно получить единовременные выплаты от государства.
Речь идет о многодетных родителях.
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В Новосибирской области таким семьям дадут 5500 рублей на каждого ребенка. Если мальчик или девочка собирается в первый класс.
На покупку канцелярских принадлежностей выделяют по 330 рублей и 2200 рублей – на приобретение школьной формы. Общая сумма получается 8030 рублей. В других регионах тоже действует такая программа. Но суммы могут отличаться. Об этом рассказали в nsk.bfm.ru.