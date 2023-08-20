К первому сентября: какая нашлась причина для перечисления 8 тысяч рублей на карты россиянам

На покупку канцелярских принадлежностей выделяют по 330 рублей и 2200 рублей – на приобретение школьной формы. Общая сумма получается 8030 рублей. В других регионах тоже действует такая программа. Но суммы могут отличаться. Об этом рассказали в nsk.bfm.ru.