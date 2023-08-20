«Обязательно просушивайте голову»: сделайте это со своими волосами перед осенью

«Выходя из дома, обязательно просушивайте голову. Не увлекайтесь плойками и утюжками для выпрямления, дайте волосам отдохнуть. После мытья используйте питательные маски и термозащиту», – отметила эксперт.

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