«Обязательно просушивайте голову»: сделайте это со своими волосами перед осенью

Эксперт по уходу за волосами рассказала, какие действия обязательны перед осенью.
Специалист напомнила, что в холодное время года волосы особенно подвержены повреждениям. Поэтому за ними важно правильно ухаживать.
«Выходя из дома, обязательно просушивайте голову. Не увлекайтесь плойками и утюжками для выпрямления, дайте волосам отдохнуть. После мытья используйте питательные маски и термозащиту», – отметила эксперт.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Стоит регулярно подстригать секущиеся кончики. Расчесывайтесь как можно чаще от корней и вниз, это позволит избежать спутанности и колтунов, усилит кровообращение, укрепит волосяные луковицы», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.