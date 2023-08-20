Фруктово-ферментативный: какой педикюр рекомендуют эксперты по красоте

А вот фруктово-ферментативный уход за стопами поможет. Главный плюс этого ухода заключается в том, что в нем не используются травматичные лезвия, пемзы и фрезы.

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Некоторые эксперты сравнивают процедуру с корейскими носочками для педикюра. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.