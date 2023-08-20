Фруктово-ферментативный: какой педикюр рекомендуют эксперты по красоте

Педикюр. Фото: Global Look Press 

Пересмотрите свой уход за ступнями.

Стало известно, что предотвратит затяжки на колготках осенью.

Оказалось, правильный педикюр убережет от порванных колготок.

Специалисты предупреждают, что регулярное посещение мастера педикюра не гарантирует отсутсвие натоптышей и других несовершенств кожи на пятках.

А вот фруктово-ферментативный уход за стопами поможет. Главный плюс этого ухода заключается в том, что в нем не используются травматичные лезвия, пемзы и фрезы.

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Некоторые эксперты сравнивают процедуру с корейскими носочками для педикюра. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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