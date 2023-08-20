«Как благодарность за их труд»: в Госдуме предложили поощрить пенсионеров

Пенсионер Бедрос Киркоров. Фото: Global Look Press 

Депутат Госдумы Борис Чернышов сообщил новую возможность для пенсионеров.

Новое предложение, которое касается пожилых, выразили в Госдуме.

Депутат Госдумы Борис Чернышов отметил верным решением освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ. При этом они должны сдавать свою квартиру в аренду.

По мнению кандидата в мэры Москвы, 13% от стоимости аренды должны сохраняться. 

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«Уверен, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни», – отметили в ria.ru.

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