«Как благодарность за их труд»: в Госдуме предложили поощрить пенсионеров

По мнению кандидата в мэры Москвы, 13% от стоимости аренды должны сохраняться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Уверен, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни», – отметили в ria.ru.