Хвост трубой: что чувствует в этот момент ваша кошка

Кошки. Фото: Global Look Press 

Вы могли не знать это о своих любимых питомцах.

Стало известно, что значит положение хвоста кошки трубой.

Владельцы домашних животных уверены, что положение хвоста может многое рассказать о настроении питомца.

Если вы переживали о значении хвоста трубой, то можете расслабиться. 

Это может означать, что кошка сконцентрирована или рада.

И это положение хвоста считается положительным. 

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В отличие от хвоста из стороны в сторону, что может указывать на агрессию кошки. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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