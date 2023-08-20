Хвост трубой: что чувствует в этот момент ваша кошка

Стало известно, что значит положение хвоста кошки трубой.

Владельцы домашних животных уверены, что положение хвоста может многое рассказать о настроении питомца.

Если вы переживали о значении хвоста трубой, то можете расслабиться.

Это может означать, что кошка сконцентрирована или рада.