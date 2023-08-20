Хвост трубой: что чувствует в этот момент ваша кошка

Стало известно, что значит положение хвоста кошки трубой.
Владельцы домашних животных уверены, что положение хвоста может многое рассказать о настроении питомца.
Если вы переживали о значении хвоста трубой, то можете расслабиться.
Это может означать, что кошка сконцентрирована или рада.
И это положение хвоста считается положительным.
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В отличие от хвоста из стороны в сторону, что может указывать на агрессию кошки. Об этом рассказали в belnovosti.by.