Постельное белье будет благоухать: сделайте эти два простых действия

Постельное белье. Фото: Global Look Press 

Это поможет улучшить процесс стирки.

Стало известно, как усилить аромат от белья после стирки.

Воспользуйтесь этими хитростями, чтобы удивить домочадцев.

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Во-первых, возьмите соду. Этот недорогой порошок отлично справляется с устранением неприятных запахов.

Во-вторых, поможет уксус. Он является дешевой и безопасной альтернативой кондиционеру.

Стоит перед стиркой добавить 200 мл уксуса в отделение для порошка и запустить стиральную машину. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стало известно, как правильно вымыть окна.

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