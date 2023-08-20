Постельное белье будет благоухать: сделайте эти два простых действия

Стало известно, как усилить аромат от белья после стирки.
Воспользуйтесь этими хитростями, чтобы удивить домочадцев.
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Во-первых, возьмите соду. Этот недорогой порошок отлично справляется с устранением неприятных запахов.
Во-вторых, поможет уксус. Он является дешевой и безопасной альтернативой кондиционеру.
Стоит перед стиркой добавить 200 мл уксуса в отделение для порошка и запустить стиральную машину. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее стало известно, как правильно вымыть окна.