Три способа заставят ваши окна сверкать – разводов точно не остается

Окна. Фото: Global Look Press 

Воспользуйтесь этим советом перед мытьем окон.

Профессиональные домохозяйки знают, как избавиться от неприятных пятен на окнах.

Для уничтожения разводов и грязи на стеклах важно использовать три этих средства.

Во-первых, обратите внимание на марганцовку. Важно сделать очень слабый раствор с этим средством. 

Во-вторых, понадобится чай с добавлением уксуса. Сначала нужно заварить обычный черный чай, сделав его настой покрепче. После приготовления настоя добавить несколько ложек уксуса.

В-третьих, поможет соль. На 200 мл воды важно добавить пару ложек соли. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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