Три способа заставят ваши окна сверкать – разводов точно не остается

Профессиональные домохозяйки знают, как избавиться от неприятных пятен на окнах.

Для уничтожения разводов и грязи на стеклах важно использовать три этих средства.

Во-первых, обратите внимание на марганцовку. Важно сделать очень слабый раствор с этим средством.

Во-вторых, понадобится чай с добавлением уксуса. Сначала нужно заварить обычный черный чай, сделав его настой покрепче. После приготовления настоя добавить несколько ложек уксуса.