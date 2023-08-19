Три способа заставят ваши окна сверкать – разводов точно не остается

Профессиональные домохозяйки знают, как избавиться от неприятных пятен на окнах.
Для уничтожения разводов и грязи на стеклах важно использовать три этих средства.
Во-первых, обратите внимание на марганцовку. Важно сделать очень слабый раствор с этим средством.
Во-вторых, понадобится чай с добавлением уксуса. Сначала нужно заварить обычный черный чай, сделав его настой покрепче. После приготовления настоя добавить несколько ложек уксуса.
В-третьих, поможет соль. На 200 мл воды важно добавить пару ложек соли. Об этом рассказали в belnovosti.by.