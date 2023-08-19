Как продлить плодоношение огурцов в конце августа: опрыскайте их молодящим раствором — рецепт

В конце лета огурцы желтеют и выглядят так, что кажется, будто им уже не помочь. Но огородники старой закалки знают один секретный состав. Достаточно всего одной обработки, чтобы растения пришли в норму и продолжили плодоносить.

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Взбодрить посадки поможет подкормка из аптечных средств. Для ее приготовления вам потребуется взять 10 литров воды, 40 миллилитров салициловой кислоты и 1 столовую ложку нашатырного спирта.