Как продлить плодоношение огурцов в конце августа: опрыскайте их молодящим раствором — рецепт

В конце лета огурцы желтеют и выглядят так, что кажется, будто им уже не помочь. Но огородники старой закалки знают один секретный состав. Достаточно всего одной обработки, чтобы растения пришли в норму и продолжили плодоносить.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Взбодрить посадки поможет подкормка из аптечных средств. Для ее приготовления вам потребуется взять 10 литров воды, 40 миллилитров салициловой кислоты и 1 столовую ложку нашатырного спирта.
Готовый раствор нужно перелить в бутылку с распылителем и щедро опрыскать им огуречные листья. Это средство поможет не только огурцам, кабачки тоже будут рады такому удобрению.
Источник: издание belnovosti.by