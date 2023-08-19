Сотни тысяч домов будут разрушены: сейсмолог предупредил о большой опасности, которая обрушится на знаменитый город

Речь идет о мощнейшем землетрясении в Стамбуле.

«Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности», – заявил эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Сейсмолог высказался о том, что необходимо принять закон о строительстве новых домов, который обязует застройщиков проектировать только надежные, устойчивые к землетрясениям дома. Об этом пишет газета Hurriyet.