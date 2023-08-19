Сотни тысяч домов будут разрушены: сейсмолог предупредил о большой опасности, которая обрушится на знаменитый город

Фото: Global Look Press

Очередная катастрофа может произойти совсем скоро.

Порой природа оказывает разрушительные воздействия. В этом году уже случались сильные пожары, ураганы, землетрясения и извержения вулканов. Турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил о грядущей катастрофе, из-за которой может разрушиться порядка сотни тысяч жилых домов. Он крайне обеспокоен ситуацией и тем, что люди могут пострадать. 

Речь идет о мощнейшем землетрясении в Стамбуле.

«Давайте вначале позаботимся о них, построим дома для людей, жизни которых находятся в опасности», – заявил эксперт. 

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Сейсмолог высказался о том, что необходимо принять закон о строительстве новых домов, который обязует застройщиков проектировать только надежные, устойчивые к землетрясениям дома. Об этом пишет газета Hurriyet.

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