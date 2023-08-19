Добавьте этот ингредиент в огуречный рассол: овощи получатся в миллион раз вкуснее — проверено

Фудблогер Олеся Воронова поделилась рецептом вкусных соленых огурцов на зиму.

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В первую очередь специалист советует подойти ответственно к выбору сырья. Огурцы должны быть небольшого размера, с тонкой кожурой, плотные и без пятен.

Второй важный момент — это приготовление рассола. Чтобы закрутки получились идеальными, нужно взять 2 ст ложки соли, 1 ст ложку сахара и 1 ст ложку уксуса на литр воды. Ингредиенты следует перемешать и довести до кипения.

Когда жидкость остынет, можно приступать к засолке. Фудблогер рекомендует нарезать огурцы кружочками, чтобы они лучше пропитались рассолом.

Овощи следует уложить в банки. Далее необходимо добавить к ним сушеный укроп, черный перец горошком, чеснок и тот самый секретный ингредиент. Если вы еще не догадались, то речь идет о смородиновом листе. Именно он придаст огурцам особый вкус и аромат.

После этого содержимое банок нужно залить рассолом и закрыть крышками. Закруткам необходимо постоять несколько дней в прохладном месте. Только потом их можно будет убрать на хранение.

Источник: vnimanie.pro