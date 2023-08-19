Почему сыр горчит и что с этим делать: выбрасывать не нужно, есть другие варианты

Сыр может горчить по многим причинам. Но для начала убедитесь в том, что дело не в сорте. Если горчинки быть не должно, то причина может крыться в нарушении технологии производства, в использовании горького молока или в неправильном хранении.

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Внимательно осмотрите продукт. Если на поверхности сыра появилась слизь, то ему уже не помочь. Такой продукт опасен для здоровья. Его нельзя употреблять в пищу. Придется выбросить.

В остальных случаях сыру можно найти применение. Продукт с горчинкой следует использовать для приготовления булочек, пиццы и запеканок. Если речь идет о сладких изделиях, то их можно дополнить корицей или ванилью. Эти пряности отлично замаскируют горечь.

Источник: tut-news.ru