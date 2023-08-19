Как приготовить яблочную шарлотку за 45 минут: просто, но очень вкусно

Наступил сезон яблок. А это значит, что все любители шарлотки кинулись искать подходящий рецепт. Если вы в их числе, то можете смело остановиться на этом варианте пирога. Он готовится просто, но получается невероятно вкусным.

Вам потребуется: 5 крупных яблок кислых сортов, 150 граммов муки, 4 яйца, 200 граммов сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 2 чайные ложки молотой корицы, половина пакетика разрыхлителя, сок половины лимона, немного сливочного масла и чайная ложка сахарной пудры.

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Смажьте форму сливочным маслом. Нарежьте яблоки кубиками, сбрызните их лимонным соком. Распределите часть фруктов по дну противня. Посыпьте их смесью из 2-х ложек сахара и корицы. Уберите яблоки в сторону и приступайте к приготовлению теста.

Соедините яйца с обычным и ванильным сахаром, а затем взбейте их с помощью миксера. Смешайте муку с разрыхлителем и пропустите их через сито прямо в яичную смесь. Энергично перемешайте получившуюся массу и залейте ею яблоки. Оставшиеся фрукты уложите поверх теста и посыпьте их сахаром с корицей.

Шарлотку нужно выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления — 40 минут.

Источник: oka.fm