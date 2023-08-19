Простой способ, как очистить москитную сетку от пыли и грязи, даже не снимая ее: трюк ленивых хозяек

Порой в семьях даже случаются ссоры, когда надо помыть окна. Редко кому нравится этим заниматься. Еще больше трудностей возникает с москитной сеткой. В ней застревает пыль, насекомые. А чтобы помыть ее надо снять со ставней, что также не все умеют делать. Но опытная хозяйка Елена Матвеева в своем блоге рассказала, какой простой способ открыла для себя.